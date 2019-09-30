DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor? 2019 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

30.09.2019 11:31

Meslek yüksekokulu ve Açık Öğretim mezunları öğrenciler, lisans programına geçmek için DGS ek tercih dönemini beklemeye başladılar. DGS yerleştirme sonuçlarına göre yaklaşık 30 bin boş kontenjan kaldığı açıklanmıştı. Bununla birlikte kayıt yaptırmayanların olması halinde bu sayı daha da artacak. Şimdi gözler genelde Ekim ayında başlayan DGS ek tercih döneminde. DGS ek tercih tarihi ve kılavuzuna dair bilgiler haberimizde.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından DGS ek tercihleri için belirlenen kesin bir tarih yok. Fakat geçen ek tercihlerin alınması 11-16 Ekim tarihlerinde yapılmıştı. Buna göre bu hafta veya önümüzdeki hafta ek yerleştirme tercihleri alınabilir.

2019 DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS ek tercih için bekleyen adaylar, boş kalan kontenjanların sayısını, taban puanlarını merak ediyor. Bu yüzden ek tercih kılavuzu yayımlandı mı merak ediyor. Henüz yayınlanmayan kılavuz için aşağıdaki bağlantıdan geçen seneki kılavuza göz atabilirsiniz.

DGS EK TERCİH KILAVUZU VE TABLOLAR

DGS EK TERCİH BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019- DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.