DGS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? 2021 DGS soruları ne zaman yayınlanacak?

Ön lisans öğrencileri bugün Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 'na girdiler. Sınav sonrası en çok merak edilen konu DG cevap anahtarının ne zaman açıklanacağı oldu. Açık öğretim, meslek yüksekokulları ve ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenlenen DGS sorularının ne zaman yayınlanacağı ve cevap anahtarı merak ediliyor. Peki, 2021 DGS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? DGS soruları ne zaman yayınlanacak?

Her yıl ÖSYM tarafından Temmuz ya da Ağustos aylarında yapılan DGS sınavı, bugün gerçekleşti. Sınav sonrası öğrenciler, DGS sorularının ne zaman yayınlanacağına dair araştırmalara başladı. Genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesi olan DGS sınavının cevap anahtarı merak ediliyor. Peki, DGS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? 2021 DGS soruları ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde!

DGS CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavı 11 Temmuz 2021 Pazar günü (bugün) gerçekleşti. DGS sorularının ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi yok. Fakat ÖSYM'nin gerçekleştirdiği diğer tüm merkezi sınavlarda olduğu gibi Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'nın da cevap anahtarı ve soruları bugün veya yarın açıklanması bekleniyor.

DGS SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

11 Temmuz 2021 Pazar günü yapılan DGS sınavının sorularının yayınlanma tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Fakat, ÖSYM nin düzenlediği her merkezi sınav gibi Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'nın da sınavdan sonraki 1-2 gün içinde açıklanması bekleniyor.