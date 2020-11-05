DGS 2020 ek tercih kılavuzu / puanları / kontenjanları nedir? DGS ek tercih nedir? Kimler başvuru yapabilir?
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DGS 2020 ek tercih kılavuzu / puanları / kontenjanları nedir? DGS ek tercih nedir? Kimler başvuru yapabilir?

05.11.2020 11:35 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:38
DGS 2020 ek tercih kılavuzu / puanları / kontenjanları nedir? DGS ek tercih nedir? Kimler başvuru yapabilir?

DGS 2020 ek tercih kılavuzu ayyaınlandı mı? Puanları, kontenjanları nedir? DGS ek tercih nedir? Kimler başvuru yapabilir? DGS 2020 ek tercih ücreti ne kadardır?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalarda DGS ek tercihlerinin başladığını duyurmuştur. Bugün başlayan DGS ek tercih işlemleri 11 Kasım 2020'ye kadar devam edecektir. DGS ilk tercih işlemlerinde yerleşemeyen adayların araştırdığı DGS ek tercih işlemleri nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde...

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

DGS EK TERCİH KONTENJAN VE TABAN PUANLARI LİSTESİ

DGS ek tercih kontenjan ve taban puanları listesinin tamamı için tıklayınız...

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