Dezenformasyon ne demek? Dezenformasyon ne anlama geliyor? TDK'ya göre Dezenformasyon nedir?
TDK'ya göre anlamı bilinmeyen kelimelerin başında "Dezenformasyon" ifadesi geliyor. Peki, Dezenformasyon ne demek, nedir? Dezenformasyon ne anlama geliyor? Türk Dil Kurumu'na göre Dezenformasyon kelimesinin anlamı nedir?
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TDK'YA GÖRE DEZENFORMASYON NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre Dezenformasyon ifadesinin anlamı "Bilgi çarpıtma." demektir. Dezenformasyon dilimize Fransızca'dan geçmiştir.
Dezenformasyon anlamı : Bilgi çarpıtma