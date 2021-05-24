Dezenformasyon ne demek? Dezenformasyon ne anlama geliyor? TDK'ya göre Dezenformasyon nedir?

TDK'ya göre anlamı bilinmeyen kelimelerin başında "Dezenformasyon" ifadesi geliyor. Peki, Dezenformasyon ne demek, nedir? Dezenformasyon ne anlama geliyor? Türk Dil Kurumu'na göre Dezenformasyon kelimesinin anlamı nedir?