Devriye gezen polis ekipleri yol kenarında cansız beden buldu
Adana'da devriye gezen polis ekipleri yol kenarında 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait cansız beden buldu. Şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak. Ekipler olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Karataş yolunda meydana geldi. Bölgede devriye gezen polis ekipleri yol kenarından hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Polisler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Olay yerinde inceleme yapan polisler hayatını kaybeden şahsın üzerinde kimlik bulamadı. İsmi öğrenilemeyen 30'lu yaşlardaki erkek cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsisinin ardından şahsın kesin ölüm nedeni belirlenecek. Ekipler olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.