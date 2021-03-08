Devriye gezen polis ekipleri yol kenarında cansız beden buldu

Adana'da devriye gezen polis ekipleri yol kenarında 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait cansız beden buldu. Şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak. Ekipler olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.