ADANA (İHA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Kürebeli Yaylasında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Erkmen'in (47) kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti ancak hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, Erkmen'in cenazesi Tufanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ADANA