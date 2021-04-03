Devrilen traktörün altında kalarak, yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ - Haberler | Güncel
MANİSA'nın Soma ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Mehmet Taşkın (67), hayatını kaybetti.
MANİSA'nın Soma ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Mehmet Taşkın (67), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, kırsal Hatunköy Beyce Kırganlık mevkisinde meydana geldi. Mehmet Taşkın'ın kullandığı traktör, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Taşkın, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Taşkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Taşkın'ın cenazesi Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ