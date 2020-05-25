Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın'da çift sürerken devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Yaşlı adamın eşi yardım istemek için önce telefona sarıldı, ancak telefon çalışmayınca yarım saat uzaklıktaki köye yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
25.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:18

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çift sürerken devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Yaşlı adamın çaresiz eşi ise telefonları çalışmayınca yardım istemek için yarım saatlik yolu tek başına yürüdü.

TRAKTÖRÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Kaza, Yeşil Yenice Mahallesi Kepez mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki Orhan Günüdüz, eşi Meral Gündüz ile çalışmak için incir tarlasına gitti. Orhan Gündüz tarlada traktörü ile çift sürmeye başladı. Eğimli arazide çift sürerken traktörün kontrolünü kaybeden Gündüz, devrilen traktörün altında kaldı.

YARIM SAATLİK YOLU YÜRÜYEREK YARDIM İSTEMEYE GİTTİ

Eşi Meral Gündüz'ün kazayı görmesi üzerine eşinin telefonundan yardım istemeye çalıştı. Telefonun çalışmaması üzerine yarım saatlik yolu yürüyerek köye ulaştı. Yapılan ihbarın ardından Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri traktör altında kalan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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