Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü
Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Mehmet Güngör'ün kullandığı 27 C 7768 plakalı traktör, Çanakçı Mahallesi yakınlarındaki tarlada devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Güngör'ün cesedi, otopsisi yapılmak üzere Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA