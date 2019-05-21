Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü

Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre, Mehmet Güngör'ün kullandığı 27 C 7768 plakalı traktör, Çanakçı Mahallesi yakınlarındaki tarlada devrildi.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Güngör'ün cesedi, otopsisi yapılmak üzere Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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