Devrilen traktörün altında hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Traktör altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Akyazı ilçesi Altındere Mahallesi Kavlağandere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saffet E. idaresindeki 54 FK 615 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilen traktörün altında kalan sürücü için olay yerine itfaiye, sağlık ve SAKTİM ekipleri sevk edildi. Ekiplerce traktörün altından çıkartılan Saffet E.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA