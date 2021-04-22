Devrilen traktördeki 2 yaralıyı kurtarmak için zamana karşı yarış verildi
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Devrilen traktördeki 2 yaralıyı kurtarmak için zamana karşı yarış verildi

Devrilen traktördeki 2 yaralıyı kurtarmak için zamana karşı yarış verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da devrilen traktörün altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için ekipler zamana karşı yarış verdi.

Afyonkarahisar'da devrilen traktörün altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için ekipler zamana karşı yarış verdi.

Kaza, merkeze bağlı İsmail köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman Kaplan idaresindeki arkasına pancar makinesi bağlı 03 DT 143 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarım arazisine devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte Emin Kaplan yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri traktörün altında kalan sürücü Kaplan'ı kurtarma için adeta zamana karşı yarış verdi. Yaralılar daha sonra ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Devrilen traktördeki 2 yaralıyı kurtarmak için zamana karşı yarış verildi
Devrilen traktördeki 2 yaralıyı kurtarmak için zamana karşı yarış verildi
Devrilen traktördeki 2 yaralıyı kurtarmak için zamana karşı yarış verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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