Devrilen TIR'ın şoförü öldü
ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, refüje devrilen TIR'ın şoförü Rahmi Yılmaz hayatını kaybetti.
27.11.2019 11:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:41
ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, refüje devrilen TIR'ın şoförü Rahmi Yılmaz hayatını kaybetti.
Kaza, Eskişehir- Ankara karayolu Sivrihisar ilçesi Oğlakçı mevkisinde meydana geldi. Rahmi Yılmaz yönetimindeki 34 CIE 491 plakalı TIR, kontrolden çıkıp refüje devrildi. Kazada, Yılmaz yaşamını yitirdi.Rahmi Yılmaz'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaynak: DHA