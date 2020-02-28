Devrilen sobadan sızan gazdan zehirlenen ev sahibi öldü
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Devrilen sobadan sızan gazdan zehirlenen ev sahibi öldü

Devrilen sobadan sızan gazdan zehirlenen ev sahibi öldüADIYAMAN'da, Orhan Göktaş (51) devrilen sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti.

28.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:36
Devrilen sobadan sızan gazdan zehirlenen ev sahibi öldü

Devrilen sobadan sızan gazdan zehirlenen ev sahibi öldü

ADIYAMAN'da, Orhan Göktaş (51) devrilen sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti.

Sümerevler Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Orhan Göktaş'tan sabah saatlerinden itibaren alamayan yakınları eve geldi. İçeri girdiklerinde ise sobanın devrildiğini, Göktaş'ın hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Orhan Göktaş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi.

Göktaş'ın cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Devrilen sobadan sızan gazdan zehirlenen ev sahibi öldü
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