Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Doğan - Haberler | Güncel

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde aşırı hız nedeniyle devrilen motosikletin sürücüsü İhsan Şenol (37), hayatını kaybetti.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde aşırı hız nedeniyle devrilen motosikletin sürücüsü İhsan Şenol (37), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu-Taşköprü karayolu Ağcikişi mevkiinde meydana geldi. İlçede esnaflık yapan İhsan Şenol yönetimindeki plakası belirlenmeyen motosiklet, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığını kontrolde Şenol'un hayatını kaybettiği belirlendi.Bekar olan İlhan Şenol'un cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Şenol'un yakınları gözyaşı döktü.


Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Doğan

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