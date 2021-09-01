Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, D-400 karayolunda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belkıs Mahallesi'ndeki evinden Serik istikametine giden Gökhan Taş'ın (20) kullandığı motosiklet, sanayi kavşağı girişinde devrildi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülen Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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