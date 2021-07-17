Devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı
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Devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı.

Devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa-Niksar D-100 yolu Karanlıkdere mevkiinde meydan geldi. Celal Y. idaresindeki 60 BA 020 plakalı Ford marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ters dönen araçtan sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu. Kamyonette bulunan domatesler ise yola saçıldı. Erbaa Bölge Trafik ekipleri domatesleri toplayarak vatandaşa yardımcı oldu.

Devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı
Devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı
Devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar

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