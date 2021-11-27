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Devrilen kamyonetten yara almadan kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Devrilen kamyonetten yara almadan kurtuldular

Tokat'ta devrilerek yan yatan kamyonette bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta devrilerek yan yatan kamyonette bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Pazar kara yolu Ütük köyü yakınlarında meydana geldi. E. C (23) idaresindeki 60 ZU 734 plakalı Ford marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yan yatan araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Devrilen kamyonetten yara almadan kurtuldular

Devrilen kamyonetten yara almadan kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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