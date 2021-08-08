Devrilen kamyonette sıkışan baba-oğul, yaralandı

TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonette sıkışan sürücü ile küçük çocuğu, hafif yaralandı.

TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonette sıkışan sürücü ile küçük çocuğu, hafif yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Dernekpazarı'na bağlı Holo Grup yolunda meydana geldi. İlçeye seyir halinde olan 61 FK 812 plakalı kamyonet, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Ormanlık alanda devrilen araçta sıkışan ismi öğrenilemeyen sürücü ve küçük çocuğu, hafif yaralandı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen sürücü, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı