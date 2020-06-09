Devrilen ambulanstaki sağlık personeli vatandaş tarafından böyle kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Devrilen ambulanstaki sağlık personeli vatandaş tarafından böyle kurtarıldı

Devrilen ambulanstaki sağlık personeli vatandaş tarafından böyle kurtarıldı Adapazarı-Karasu D-650 karayolunda ambulans ile Türk Telekom'a ait hizmet aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında devrilen ambulans içerisinde bulunan sağlık personeli, sıkıştığı yerden...

09.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:44

Devrilen ambulanstaki sağlık personeli vatandaş tarafından böyle kurtarıldı

SAKARYA - Adapazarı-Karasu D-650 karayolunda ambulans ile Türk Telekom'a ait hizmet aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında devrilen ambulans içerisinde bulunan sağlık personeli, sıkıştığı yerden vatandaşlar yardımıyla çıkarıldı.

Kaza, Adapazarı-Karasu D650 karayolu Limandere Mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametine doğru seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 54 ABT 325 plakalı ambulans ile kavşaktan yola çıkmak isteyen Türk Telekom'a ait hizmet aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine koşarak devrilen ambulans içerisindeki sağlık personelini araçtan çıkarttı. 1 sağlık çalışanının hafif yaralandığı öğrenilen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Devrilen ambulanstaki sağlık personeli vatandaş tarafından böyle kurtarıldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı Haber
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Haber
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Kenan Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Silah Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Devrilen ambulanstaki sağlık personeli vatandaş tarafından böyle kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 18:47:02. #1.15#
title