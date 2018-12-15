Devrek Belediyesinden Çocuklara Yönelik Gezici Sinema

Devrek Belediyesi tarafından çocuklara yönelik gezici sinema şöleni düzenlendi.

Devrek Belediyesi tarafından 06 ile 17 yaş grubu çocuklara yönelik gezici sinema şöleni düzenlendi. Cumhuriyet Alanına kurulan ve ilçede iki gün kalacak olan gezen sinema ile ilgili bilgi veren gezen sinema yetkilisi Hasan Temel, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığının organizasyonu ile hayata geçirilen gezen sinemamıza Sivas'tan başlayarak 21 ile ve bunlara bağlı bir çok ilçede yaklaşık 22 bin çocuğa film izlettirme imkanını yakaladık. Gezen sinemadaki aracımızın amacı özellikle de kırsal kesimde yaşayan ve şimdiye kadar hiç sinema görmemiş çocuklarımızı sinema ile tanıştırmaktır bunda da başarışlı olduğumuza inanıyorum ayrıca talep geldiğinde de akşam saatlerinden sonra yetişkinler içinde gösterim yapılacaktır" diye konuştu. Çocuklara yönelik gezici sinemayı ilçeye davet eden belediye yetkililerine teşekkür eden vatandaşlar Başkanımıza bu kültür etkinliği için teşekkür ediyoruz ve devamını beklediklerini ifade ettiler. Araç içinde 100 koltuk bulunan gezen sinema ilçede iki gün kalacak. - ZONGULDAK