Devlet Bahçeli'nin yeğeni toprağa verildi
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Devlet Bahçeli'nin yeğeni toprağa verildi

Devlet Bahçeli'nin yeğeni toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, hayatını kaybeden yeğeni Mustafa Bahçeli (51), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, hayatını kaybeden yeğeni Mustafa Bahçeli (51), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, merhum ağabeyi Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bekar olduğu belirtilen Bahçeli'nin cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alınıp Esenler Mahallesi'ndeki evine getirildi, helallik alınmasının ardından da Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP MYK Üyesi Ali Fuat Kardaş, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, Bahçeli'nin yakınları ve partililer katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Mustafa Bahçeli'nin cenazesi, Bahçeli aile kabristanlığına defnedildi.


Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Devlet Bahçeli'nin yeğeni toprağa verildi
Devlet Bahçeli'nin yeğeni toprağa verildi
Devlet Bahçeli'nin yeğeni toprağa verildi
Devlet Bahçeli'nin yeğeni toprağa verildi
Devlet Bahçeli'nin yeğeni toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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