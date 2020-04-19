Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı
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Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Türkiye, Twitter, Güncel

Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali, Twitter sayfasından oklavayla hamur açtığı videoyu paylaştı.

19.04.2020 20:49 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:51
Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı

Siyasetin içinde yer alan isimler günlük yaşamda sert mizaçlarıyla soğuk gelseler de Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kaldığımız şu günlerde ortaya güzel görüntüler çıkabiliyor.

BAHÇELİ'NİN KURMAYINDAN HAMUR AÇMA VİDEOSU

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali Twitter sayfasından oklavayla hamur açtığı anların videosunu paylaştı.

Hayali, paylaşımına "Evde kalınca. Ata Dede Mesleği..." notunu da düştü.

Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı
Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı
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