Develili çoban 450 büyükbaş hayvanı Sultan Sazlığı'nda otlatıyor
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Develili çoban 450 büyükbaş hayvanı Sultan Sazlığı'nda otlatıyor

Develili çoban 450 büyükbaş hayvanı Sultan Sazlığı'nda otlatıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kayserinin Develi ilçesinde yaşayan çoban, büyükbaş hayvanlarını sultan sazlığında otlatıyor.

Kayserinin Develi ilçesinde yaşayan çoban, büyükbaş hayvanlarını sultan sazlığında otlatıyor.

26 yaşındaki çoban Mehmet Çardakbaşı, Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde bulunan Sultan Sazlığında kurduğu çadırında kalıyor. 450 adet büyükbaş hayvana çobanlık yapan Mehmet Çardakbaşı, çobanlığın zor olduğunu ama güzel bir meslek olduğunu söyledi.

Mera alanında kurtların olduğunu fakat yine de hayvanların başında olduklarını söyleyen Mehmet Çardakbaşı, "Develi Sindelhöyük Mahallesi'nde yaşıyorum ve Yağızlı Mevkide çobanım. Buralarda meralarda mallarımızı otlatıyoruz. Otlattığımız 450 tane büyükbaş malımız var. Burada yağış olmadığından dolayı biraz sıkıntıdayız. Hayvanlarımıza bazen kurtlar saldırıyor. Bayağı kurt var görüyoruz burada ama yine de gidiyoruz. Malımızın başındayız. Çadırımızı kurduk, burada çayımızı demliyoruz, yemeğimizi yiyoruz ondan sonra da mallarımızın başına gidiyoruz. Günü birlik bu şekilde geçiyor. Çobanlık zor bir meslek ama güzel. Peygamber mesleği olduğu için güzel bir meslek" dedi. - KAYSERİ

Develili çoban 450 büyükbaş hayvanı Sultan Sazlığı'nda otlatıyor
Develili çoban 450 büyükbaş hayvanı Sultan Sazlığı'nda otlatıyor
Develili çoban 450 büyükbaş hayvanı Sultan Sazlığı'nda otlatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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