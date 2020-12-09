Develi'de parke seferberliği hız kesmeden devam ediyor
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Develi'de parke seferberliği hız kesmeden devam ediyor

09.12.2020 15:40 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:43
Develi'de parke seferberliği hız kesmeden devam ediyor

Develi Belediyesinin kırsal mahallelerde yürüttüğü parke seferberliği mevsim şartlarının elverdiği ölçüde hız kesmeden devam ediyor.

Develi Belediyesinin kırsal mahallelerde yürüttüğü parke seferberliği mevsim şartlarının elverdiği ölçüde hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Sindelhöyük, Çayırözü ve Yeni Hayat mahallelerinde çalışmalarını devam ettiren ekipler kış yağışlarından önce çalışmalarını tamamlamak için çalışmalarına hız verdi. Parke çalışmalarının yanı sıra Sindelhöyük Mahallesi girişindeki 4 km'lik yolun sıcak asfalt seriminin ardından yol çizgileri de çekildi. Parkesi olmayan kırsal mahallenin kalmayacağını ve bu hususta çalışmaların özenle devam ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Kırsal mahallelerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Gerek deformasyon sonucu oluşan aksaklıkları gidermek gerekse eksikleri tamamlamak için parke çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Develi'de parke seferberliği hız kesmeden devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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