Develi'de bahar mevsimi için peyzaj çalışmaları başladı

Baharın yaklaşmasıyla birlikte, Develi Belediyesi ekiplerinin peyzaj çalışmaları başladı.

Develi'nin baharla birlikte daha güzel görünmesi için ekiplerin çiçek ekim çalışmalarına başladığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Öncelikli olarak Cumhuriyet Meydanı ile Elbiz Caddesinde ekeceğimiz 6 bin menekşe ve çuha çiçeğinin ardından, program dahilinde ilçemizi rengarenk çiçeklerle güzelleştireceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı