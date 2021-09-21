DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partilerine üye olmak isteyen vatandaşlar arasında yaptıkları anket sonucunda partilerine en çok yüzde 30 ile AK Parti'den, yüzde 20 ile de CHP'den kayma olduğunu söyledi. Babacan, bu partileri yüzde 10 ile MHP, HDP ve İYİ Parti'nin takip ettiğini belirtirken, partilerine ilgi gösteren vatandaşların yüzde 20'sinin de daha önce hiçbir partiye oy vermediğini dile getirdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Program kapsamında parti politikalarını ve yaptıkları çalışmaları anlatan Babacan, merak edilen anket rakamlarına da değindi.
"EN ÇOK KAYMA YÜZDE 30 İLE AK PARTİ'DEN"
Partilerine üye olan vatandaşlar arasında yaptıkları anketin sonuçlarını açıklayan Babacan, en çok kaymanın yüzde 30 ile AK Parti'den olduğunu belirterek şunları söyledi:
Bize üye olmak isteyen vatandaşlarımıza bir baktığımızda bir araştırma yaptık ve şunu gördük. Türkiye geneli yaptığımız bir anket henüz yok. Siyasi görüş olarak bize ilgi gösteren vatandaşların yüzde 30'u daha önceden AK Parti'ye oy vermiş insanlar.
"YÜZDE 20'Sİ ÖNCEDEN CHP'YE OY VERMİŞ"
Yüzde 20'si de daha önceden Chp'ye oy vermiş insanlar. Her kesimden ilgi görüyoruz. Yüzde 10 daha önce MHP, yüzde 10 Hdp, yüzde 10 İyi Parti, yüzde 20 de daha önce hiçbir siyasi partiye oy vermemiş insanlar. Teşkilatta görev almak istiyorlar. Bu Türkiye'de bir ilk. Daha önceden hiçbir siyasi parti her siyasi görüş ve her siyasi partiden hiç bu kadar aynı derecede ilgi görmemişti.