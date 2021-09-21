DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partilerine üye olmak isteyen vatandaşlar arasında yaptıkları anket sonucunda partilerine en çok yüzde 30 ile AK Parti'den, yüzde 20 ile de CHP'den kayma olduğunu söyledi. Babacan, bu partileri yüzde 10 ile MHP, HDP ve İYİ Parti'nin takip ettiğini belirtirken, partilerine ilgi gösteren vatandaşların yüzde 20'sinin de daha önce hiçbir partiye oy vermediğini dile getirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Program kapsamında parti politikalarını ve yaptıkları çalışmaları anlatan Babacan, merak edilen anket rakamlarına da değindi.

"EN ÇOK KAYMA YÜZDE 30 İLE AK PARTİ'DEN"

Partilerine üye olan vatandaşlar arasında yaptıkları anketin sonuçlarını açıklayan Babacan, en çok kaymanın yüzde 30 ile AK Parti'den olduğunu belirterek şunları söyledi:

Bize üye olmak isteyen vatandaşlarımıza bir baktığımızda bir araştırma yaptık ve şunu gördük. Türkiye geneli yaptığımız bir anket henüz yok. Siyasi görüş olarak bize ilgi gösteren vatandaşların yüzde 30'u daha önceden AK Parti'ye oy vermiş insanlar.

"YÜZDE 20'Sİ ÖNCEDEN CHP'YE OY VERMİŞ"

Yüzde 20'si de daha önceden Chp'ye oy vermiş insanlar. Her kesimden ilgi görüyoruz. Yüzde 10 daha önce MHP, yüzde 10 Hdp, yüzde 10 İyi Parti, yüzde 20 de daha önce hiçbir siyasi partiye oy vermemiş insanlar. Teşkilatta görev almak istiyorlar. Bu Türkiye'de bir ilk. Daha önceden hiçbir siyasi parti her siyasi görüş ve her siyasi partiden hiç bu kadar aynı derecede ilgi görmemişti.

DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Babacan'dan Bahçeli'ye 'Kürt sorunu' cevabı: Vardır ve çözümün adresi siyasettir

Babacan'dan Bahçeli'ye "Kürt sorunu" cevabı: Vardır ve çözümün adresi siyasettir

 ORC Araştırma'nın erken seçim anketine muhalif seçmen damga vurdu! Araştırmacılar bile ters köşeye yattı

ORC Araştırma'nın erken seçim anketine muhalif seçmen damga vurdu! Araştırmacılar bile ters köşeye yattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Ekrem İmamoğlu Adnan Menderes Binali Yıldırım Mustafa Destici
Magazin Gökhan Çıra İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ali Palabıyık Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Murat Kurum Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 23:35:08. #1.17#