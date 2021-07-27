DEVA Partisi'nde dikkat çeken hareketlilik! Babacan'ın A takımı yeniden şekillendi
Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi'nde dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde istifa eden Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan'ın yerine Mehmet Emin Ekmen getirildi. 3 koltukta daha değişim yaşanırken, 1 de yeni genel başkan yardımcılığı görevi oluşturuldu.
Eski Başbakan Yardımcısı ve Eski Bakan Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi'nde geçtiğimiz günlerde Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan'ın istifa etmesinin ardından yeni A takım şekillendi.
3 KOLTUKTA BAYRAK DEĞİŞİMİ
DEVA Partisi'nde 3 koltukta bayrak değişimi yaşandı. Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanlığına Abdurrahman Bilgiç'in yerine Yasemin Bilgel getirilirken, Bilgel'den boşalan Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığı'na Evrim Rızvanoğlu getirildi.
Ali Rıza Babaoğlan'dan boşalan Halkla İlişkiler ve Tanıtımdan Sorumlu Başkanlığa Mehmet Emin Ekmen getirilirken, Ekmen'den boşalan Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı'na ise Candan Karlıtekin atandı.
HASAN KARAL'A YENİ GÖREV
Deva Partisi'nde bir genel başkan yardımcılık makamı daha oluşturuldu. Buna göre Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı olarak Hasan Karal görevlendirildi.
ERGİN VE ERGÜN'ÜN GÖREVİ YERİNDE KALDI
Partinin Genel Sekreterliğini eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin üstlenirken, teşkilatlardan eski AK Partili bakan Nihat Ergün sorumlu olacak. Kısa bir süre önce AK Parti'den ayrılarak Ali Babacan'ın partisine katılan milletvekili Mustafa Yeneroğlu da partinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı oldu.
FIRAT'IN KIZI DA LİSTEDE
HDP eski milletvekili Dengir Mir Fırat'ın kızı Münevver Helün Fırat GMBK 'de yer aldı. A takımında eski AK Partili Milletvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin de görev üstlendi.
DEVA Partisi'nin GMBK'deki görev dağılımı şu şekilde:
Sağlık Politikaları Başkanı: Medeni Yılmaz
Sosyal Politikalar Başkanı: Elif Esen
Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı: İbrahim Halil Çanakcı
Sektörel Politikalar Başkanı: Birol Aydemir
Kadın Politikaları Başkanı: Arzu Kılıçlar
Gençlik Politikaları Başkanı: Doğa Şanlıoğlu
Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı: Burak Dalgın
Eğitim Politikaları Başkanı: Zehra Zeynep Dereli
Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Münevver Helün Fırat
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı: Mehmet Emin Ekmen
Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı: Yasemin Bilgel
İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı: Nazlı Seda Vural
Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı: Abdurrahman Bilgiç
Teşkilat İşleri Başkanı: Nihat Ergün
Bilgi ve İletişim Sistemleri Başkanı: Canberk Demirci
İdari ve Mali İşler Başkanı: (Genel Muhasip) Mustafa Uçak
Seçim İşleri Başkanı: İdris Şahin
Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı: Sanem Oktar
Halkla İlişkiler Başkanı: Ali Rıza Babaoğlan