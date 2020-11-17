DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Ağrı kongresine katıldı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Ağrı İl Kongresine katıldı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Ağrı İl Kongresine katıldı.

Babacan, kentte esnaf ziyareti sonrası Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, eşitlik, adalet, özgürlük ve refah için yola çıktıklarını söyledi.

Ülkenin tüm renklerini bir araya getirerek parti kurduklarını belirten Babacan, oluşturacakları yeni sosyal yardım ve hizmetler sistemiyle ülkeyi güçlü ve bütüncül bir yapıya kavuşturacaklarını ifade etti. Babacan, yeni sistemle sosyal yardım, sosyal hizmet ve sosyal sigortalı istihdam hizmetlerini bütüncül bir yapıyla entegre edeceklerini anlattı.

Partisinin eğitim alanına verdiği öneme işaret eden Babacan, şöyle konuştu:

"Bizim güzel bir eğitim vizyonumuz var. Eğitimin de devası biz olacağız. Zorunlu eğitimi 3 yaşında başlatacağız. Çocuklarımızın doğuştan sahip oldukları özellikleri dikkate alan bir eğitim sistemi kuracağız. Dil eğitimini ana sınıfından itibaren çocuklarımıza sunacağız ve ilkokulda da yoğun bir şekilde devam edecek. Biz çocuklarımıza ezberlemeyi ve ezberleri tekrar etmeyi değil, sorgulamayı öğreteceğiz. Soru soran gençlerden korkmayacağız. Biliyoruz ki soru sormak öğrenmenin de en etkili yoludur. Sorgulamak demokratik bir ülkede gençlerin sahip olması gereken en önemli özelliklerinden birisidir."

Konuşmaların ardından yapılan seçimde, DEVA Partisi Ağrı İl Başkanı Murat Dağtekin oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez