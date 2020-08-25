DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Babacan, bir süre ailesiyle birlikte karantinada kalacak.

AK Parti'den istifa ederek Demokrasi ve Atılım Partisi'ni kuran Ali Babacan, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Babacan, ailesiyle birlikte karantinada kalacağını söyledi.

Koronavirüse testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Babacan, "Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah." dedi.

Babacan ayrıca, uyarıda bulunarak" Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.