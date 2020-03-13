Dev Adamlarımız, Petkim Hazırlıklarını Tamamladı
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Petkimspor, Muradiye, Manisa, Güncel

Dev Adamlarımız, Petkim Hazırlıklarını Tamamladı

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, Cumartesi günü Muradiye Spor Salonu'nda konuk edeceği Petkimspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

13.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:27
Dev Adamlarımız, Petkim Hazırlıklarını Tamamladı

Dev adamlarımız, Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. Hafta maçında 14 Mart Cumartesi günü saat 15.00'de Muradiye Spor Salonu'nda Petkimspor'u konuk edecek. Bu zorlu karşılaşma öncesi, yeşil beyazlı takımımız maçın oynanacağı Muradiye Spor Salonu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi ve maç saatini beklemeye başladı. Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Dev adamlarımız, taktik çalışmalar ve serbest atış çizgisinden yaptığı çalışmalarla antrenmanı sonlandırdı.

Manisa Web Tv'den Yayınlanacak

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz ile Petkim Spor arasındaki müsabaka, koronavirüs ile mücadele tedbirleri doğrultusunda seyircisiz oynanacaktır. Karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Web Tv ekranlarından ve Youtube/TBF TV'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Kaynak: Bültenler

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