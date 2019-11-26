Dev Adamlarımız, Petkim'e hazırlanıyor
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Dev Adamlarımız, Petkim'e hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, Türkiye Basketbol Ligi 8'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Petkim Spor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

26.11.2019 17:19 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:19
Dev Adamlarımız, Petkim'e hazırlanıyor

TBL 8'nci haftasında ile karşılaşacak olan takımımız, Muradiye Salonu'nda yaptığı antrenmanla zorlu müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık iki saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, teknik çalışmalarla devam etti. Dev adamlarımız, 30 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da İzmir Enka Spor Salonu'nda Petkimspor'un konuğu olacak.

Kaynak: Bültenler
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