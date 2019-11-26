Dev Adamlarımız, Petkim'e hazırlanıyor

26.11.2019 17:19 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:19

TBL 8'nci haftasında Petkimspor ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, Muradiye Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla zorlu müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık iki saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, teknik çalışmalarla devam etti. Dev adamlarımız, 30 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da İzmir Enka Spor Salonu'nda Petkimspor'un konuğu olacak.

Kaynak: Bültenler