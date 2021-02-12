Detroit Pistons - Indiana Pacers maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Detroit Pistons - Indiana Pacers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

12.02.2021 01:16 | Son Güncelleme: 12.02.2021 01:20
Detroit Pistons - Indiana Pacers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Detroit Pistons - Indiana Pacers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Detroit Pistons - Indiana Pacers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Detroit Pistons - Indiana Pacers maçı gerçekleşecek. Peki, Detroit Pistons - Indiana Pacers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

DETROİT PİSTONS - INDİANA PACERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Detroit Pistons - Indiana Pacers maçı Houston'da Toyota Center'da oynanacak. Detroit Pistons - Indiana Pacers maçı, NBA TV HD, Bilyoner TV, D-Smart 72, Turkcell TV+ 76 kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

DETROİT PİSTONS - INDİANA PACERS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 12 Şubat Cuma günü oynanacak Detroit Pistons - Indiana Pacers maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.

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