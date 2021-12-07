Destici: "PKK'nın siyasi unsurları bir HDP var birde onun yavrusu var. Temelli gidişleri yakındır inşallah diyorum"
AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel
Büyük Birlik Partisi. Genel başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye gelişi Büyük Birlik Partisi. Genel başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları TBMM - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Büyük Birlik Partisi. Genel başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye gelişi
Büyük Birlik Partisi. Genel başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları Tbmm - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. (1)