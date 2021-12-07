Destici: "PKK'nın siyasi unsurları bir HDP var birde onun yavrusu var. Temelli gidişleri yakındır inşallah diyorum" - Haberler
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Destici: "PKK'nın siyasi unsurları bir HDP var birde onun yavrusu var. Temelli gidişleri yakındır inşallah diyorum"

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Büyük Birlik Partisi. Genel başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye gelişi Büyük Birlik Partisi. Genel başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları TBMM - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Büyük Birlik Partisi. Genel başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye gelişi

Büyük Birlik Partisi. Genel başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları Tbmm - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. (1)

Destici: PKK'nın siyasi unsurları bir HDP var birde onun yavrusu var. Temelli gidişleri yakındır inşallah diyorum

Destici: PKK'nın siyasi unsurları bir HDP var birde onun yavrusu var. Temelli gidişleri yakındır inşallah diyorum

Destici: PKK'nın siyasi unsurları bir HDP var birde onun yavrusu var. Temelli gidişleri yakındır inşallah diyorum

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 TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 5 büyük partiden, diğer partilere 'dakika' jesti

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 5 büyük partiden, diğer partilere "dakika" jesti

AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri

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