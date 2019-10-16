Destici, kendisine söz vermeyen HDP'li Sancar'a sert çıktı: Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz

16.10.2019 19:50

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kendisine Meclis kürsüsünde söz vermeyen TBMM Başkanvekili HDP'liMithat Sancar'a sert tepki gösterdi. Destici, "Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz." dedi.

RESTLEŞMENİN ARDINDAN BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici söz talebinde bulunduğunu belirtti. TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, grup başkanı ve başkanvekilleriyle yaptığı görüşmelerde, grubu bulunmayan diğer parti mensuplarına 59. maddeye göre söz vermenin İçtüzük uyarınca doğru olmayacağı görüşünün iletildiğini belirtti. Sancar, bu maddeye göre değil, yerlerinden 60. maddeye göre söz vermesi gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine Destici, "Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz." diye tepki gösterdi. HDP'liler de Destici'ye karşı çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Sancar, birleşime ara verdi.

Mithat Sancar

"MECLİS BAŞKANLIK DİVANINA YÖNELİK DEĞİL"

Aranın ardından söz alan Destici, sözlerinin çok açık ve net olduğunu belirterek Suriye'nin kuzeydoğusunda teröristlere, terör örgütüne karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerine "işgalci" diyen herkese "hain" dediğini ve demeye devam edeceğini söyledi. Destici, sözlerinin, bir şahsa, Meclis'in manevi şahsiyetine, Meclis Başkanlık Divanına yönelik olmadığını ifade etti.