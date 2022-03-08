Destici: "Kadına yönelik her türlü istismarı ve şiddeti lanetliyorum ve kınıyorum"
AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye çıkması BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Dafne Otel'de düzenlenen programda konuştu.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye çıkması
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Dafne Otel'de düzenlenen programda konuştu. (1)