Destici: "Kadına yönelik her türlü istismarı ve şiddeti lanetliyorum ve kınıyorum" - Haberler

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Destici: "Kadına yönelik her türlü istismarı ve şiddeti lanetliyorum ve kınıyorum"

AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye çıkması BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Dafne Otel'de düzenlenen programda konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye çıkması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Dafne Otel'de düzenlenen programda konuştu. (1)

Destici: Kadına yönelik her türlü istismarı ve şiddeti lanetliyorum ve kınıyorum

Destici: Kadına yönelik her türlü istismarı ve şiddeti lanetliyorum ve kınıyorum

Destici: Kadına yönelik her türlü istismarı ve şiddeti lanetliyorum ve kınıyorum

AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel

Büyük Birlik Partisi, Dünya Kadınlar Günü, Mustafa Destici, Mart, Güncel, Haberler

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