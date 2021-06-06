DÜZCE DESTEKLEDİKLERİ ADAYIN MUHTAR SEÇİLMESİNİ GÖBEK ATARAK KUTLADILAR

DÜZCE'nin Çamköy Mahallesi'nde 5 adayın yarıştığı muhtarlık seçimlerinde, Roman vatandaşlar destekledikleri adayın kazanmasını göbek atarak kutladı.

DÜZCE'nin Çamköy Mahallesi'nde 5 adayın yarıştığı muhtarlık seçimlerinde, Roman vatandaşlar destekledikleri adayın kazanmasını göbek atarak kutladı.

Düzce'de Roman vatandaşların çoğunlukta olduğu Çamköy Mahallesi'nde muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı. Mahalle muhtarı Nazım Armağan Mert'in hayatını kaybetmesinin ardından yeniden yapılan seçimlerde 5 muhtar adayı yarıştı. 2 bin 334 seçmenin bulunduğu mahallede bin 273 seçmen oy kullandı. Bin 235 geçerli oyun 350'sini alan ve Roman vatandaşların desteklediği İrfan Demirci muhtar seçildi. Mahalle halkı, Demirci'nin seçimi kazanmasını göbek atarak kutladı.

Muhtar seçilen İrfan Demirci, '5 aday yarıştık. Bu bir yarıştı. Halkımızın desteği arkamızdaydı. Allah hepsinden razı olsun. Destek verdiler seçimi kazandık. Kutlama yapıyoruz. Beni çok severler. Sevmeseler muhtar yapmazlardı." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı