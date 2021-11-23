Destan Sırma kimdir, kaç yaşında? Destan Buse Meral kimdir? Buse Meral'in rol aldığı diziler ve filmler
Atv'de bu akşam ilk kez başlayacak olan dizi Destan, oyuncuları ve konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni yapımın senaryosu Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'a ait. Destan oyuncuları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Sırma karakteriyle Buse Meral oldu. Sırma ne demek? Destan Sırma kimdir, kaç yaşında? Destan Buse Meral kimdir? Buse Meral'in rol aldığı diziler ve filmler... Buse Meral kaç yaşında, nereli? Sırma tarihte ve gerçekte var mı?
Destan Sırma kimdir, kaç yaşında? Destan Buse Meral kimdir? sorularının yanıtı dizi takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Buse Meral kimdir, evli mi? Buse Meral kaç yaşında, nereli? Buse Meral'in rol aldığı diziler ve filmler
DESTAN SIRMA KİMDİR?
Akkız'ın can dostu... Sadık, sevecen ama aklından çok yüreği olan, o yüreği de nişanlısı Yaman'a vermiş bir Dağlı. Sırma karakterini canlandıran isim Buse Meral'dir.
BUSE MERAL KİMDİR?
Buse Meral, 25 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almıştır. Buse Meral, 1.67 metre boyunda, 51 kilo ve Aslan burcudur.
İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında yayınlanan Ege'nin Hamsisi dizisinde canlandırdığı Derya Çınar karakteri ile yaşayan Buse Meral, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Elimi Bırakma dizisinde rol almaktadır.
Buse Meral'in rol aldığı diziler ve filmler:
- 2019 – Elimi Bırakma (TV Dizisi)
- 2018 – 2019 – Tek Yürek (Serenay) (TV Dizisi)
- 2018 – Ege'nin Hamsisi (Derya) (TV Dizisi)
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