Destan nerede çekiliyor? Türkiye'de mi? Destan dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Destan dizisi hangi ülkede çekilmiştir?
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Destan nerede çekiliyor? ATV'nin yeni dizisi Destan nerede çekiliyor merak edildi. Vatandaşlar Destan dizi çekimlerinin nerede yapıldığını araştırıyor. Peki, Destan nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Destan dizisi hangi ülkede çekilmiştir? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Destan dizisi çekimleri nerede yapılıyor? Destan dizisi hangi ülkede çekiliyor? Destan hangi şehirde çekiliyor? İşte bilgiler...
Destan nerede çekiliyor? Merakla beklenen Destan dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyici ile buluşacak. Aksiyon dolu tanıtımlarıyla dikkat çeken Destan dizisi merak konusu oldu. Destan nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Destan Dizisi çekimleri nerede yapılıyor? Destan dizi çekimleri nerede yapıldı? Destan ile ilgili detayları sizler için derledik.
Bu akşam ilk bölümüyle ATV ekranlarında olacak Destan dizisi İstanbul'da çekiliyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı ilçelerinde ve semtlerinde yapılıyor. Dizinin bazı sahneleri Beykoz Riva'da çekiliyor.
Destan dizisi Salı günleri ATV'de yayınlanıyor.
Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.
Eşsiz hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosu ve görkemli dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yeni yapımı olan Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinin ilk tanıtımı nefesleri kesti! Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada Türkiye ve dünya gündemine giren Destan, yüzbinlerce yorum ve yoğun övgü aldı.Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada Türkiye ve dünya gündemine giren Destan, yüzbinlerce yorum ve yoğun övgü aldı.
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı; senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli üstleniyor.
- Ebru Şahin - Destan
- Edip Tepeli - Batuga
- Salim Bayraktar - Alpagu Han
- Deniz Barut - Ulu Ece
- Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir beg
- Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg