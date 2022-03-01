Destan nerede çekiliyor? Destan dizisi hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Destan dizi çekimleri nerede yapılıyor? Türkiye'de mi?
- Güncelleme:
Destan nerede çekiliyor? ATV'nin yeni dizisi Destan nerede çekiliyor merak edildi. Vatandaşlar Destan dizi çekimlerinin nerede yapıldığını araştırıyor. Peki, Destan nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Destan dizisi çekimleri nerede yapılıyor? Destan dizisi hangi ülkede çekiliyor? Destan hangi şehirde çekiliyor? İşte bilgiler...
Destan nerede çekiliyor? Reyting rekorları kıran Destan dizisi yeni bölümleriyle ATV'de devam ediyor. Aksiyon dolu tanıtımlarıyla dikkat çeken Destan dizisi merak konusu oldu. Destan nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Destan Dizisi çekimleri nerede yapılıyor? Destan dizi çekimleri nerede yapıldı? Destan ile ilgili detayları sizler için derledik.
ATV'nin çok sevilen tarihi dizisi Destan, İstanbul'da çekiliyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı ilçelerinde ve semtlerinde yapılıyor. Dizinin bazı sahneleri Beykoz Riva'da çekiliyor.
Destan dizisi Salı günleri ATV'de yayınlanıyor.
Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.
Ebru Şahin - Destan
Edip Tepeli - Batuga
Salim Bayraktar - Alpagu Han
Deniz Barut - Ulu Ece
Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir beg
Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg
Eşsiz hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosu ve görkemli dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yeni yapımı olan Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinin ilk tanıtımı nefesleri kesti! Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada Türkiye ve dünya gündemine giren Destan, yüzbinlerce yorum ve yoğun övgü aldı.Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada Türkiye ve dünya gündemine giren Destan, yüzbinlerce yorum ve yoğun övgü aldı.
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı; senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli üstleniyor.