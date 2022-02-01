Destan Kırçiçek kim? Bilgi Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında, nereli? Destan Kırçiçek gerçek adı nedir?

Destan Kırçiçek kim sorusunun yanıtı merak ediliyor. Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarihi drama ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan dizi oyuncuları merak ediliyor. Peki, Destan 'Kırçiçek ' kimdir? Bilgi Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir? Kırçiçek karakterini kim canlandırıyor?

DESTAN 'KIRÇİÇEK' KİMDİR?

Balamir'in tek evladı, Alpagu Han'ın yeğeni, Batuga'nın sözlüsü şımarık Gök bikesi. Destan dizisinde Kırçiçek karakterini "Bilgi Aydoğmuş" canlandırmaktadır.

BİLGİ AYDOĞMUŞ KİMDİR?

Bilgi Aydoğmuş 1996 İstanbul doğumludur. İÜ Hukuk Fakültesi mezunu olan Bilgi Aydoğmuş, Miss Turkey 2019 yarışmasında 2. olmuştur. Geçtiğimiz sezon ATV'de Akıncı dizisinde rol alan Bilgi Aydoğmuş şimdilerde Destan dizisinde Kırçiçek karakterini canlandırmaktadır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Akıncı - Yeliz

Destan - Kırçiçek

DESTAN KONUSU NEDİR?

Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Destan dizisi yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' yakında ATV'de.

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