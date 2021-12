Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarihi drama ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan dizi oyuncuları merak ediliyor. Peki, Destan Çalayır kimdir? Çalayır'ı kim canlandırıyor? Evren Erler kimdir, kaç yaşında, nereli? Çalayır tarihte var mı?

ÇALAYIR KİMDİR?

Gök Hanlığı'nın her taşında kulağı olan; her nefesinden haber dar, kapalı kapıları ardında on dümen çevirip de birinden de yakalanmayan künebaşı.

ÇALAYIR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Destan dizisinde Çalayır karakterini "Evren Erler" canlandırmaktadır.

EVREN ERLER KİMDİR?

Evren Erler (d. 1976, Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 1986 yılında oyunculuk eğitimi almaya başladı. 1986-2008 yılları arasında Shem-tk'da eğitmenlik, oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. 17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Komedi Dalında Yardımcı Rolde Yılın En iyi Erkek Oyuncusu Ödülünü aldı. 18. Sadri Alışık Tiyatro Sinema ve Oyuncu Ödüllerinde ise Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü.

DESTAN KONUSU NEDİR?

Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Destan dizisi yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' yakında ATV'de.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet