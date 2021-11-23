Destan Batuga kimdir, kaç yaşında? Destan Edip Tepeli kimdir? Edip Tepeli'nin rol aldığı diziler ve filmler

Destan Batuga kimdir, kaç yaşında? Destan Edip Tepeli kimdir? sorularının yanıtı dizi takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Edip Tepeli kimdir, evli mi? Edip Tepeli kaç yaşında, nereli? Edip Tepeli'nin rol aldığı diziler ve filmler

DESTAN BATUGA KİMDİR?

Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahraman. Batuga karakterini canlandıran isim Edip Tepeli'dir.

BATUGA TARİHTE VAR MI?

Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahraman.

Dizideki olaylar ve kişiler tarihi olaylar göz önünde bulundurularak kurgulanmıştır. Batuga kurgu bir karakterdir. Batuga rolünü ise Edip Tepeli oynuyor.

EDİP TEPELİ KİMDİR?

Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Edip Tepeli, 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tepeli, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York´ta evlendi. Çiftinin kızları Müjgan Tepeli 2020 yılında dünyaya geldi.

Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi de alan Edip Tepeli, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisi ile yaşamış; Seni Kimler Aldı, Yıldızlar Şahidim, Yaşamayanlar, Hayati ve Diğerleri ve Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı gibi yapımlarda rol almıştır.

EDİP TEPELİ OYNADIĞI DİZİLER

2019 – Sefirin Kızı (Kavruk Ömer)

2018 – Yaşamayanlar (Şişman)

2017 – Hayati ve Diğerleri (Üzeyir)

2017 – Yıldızlar Şahidim (Harun)

2017 – Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı (Sinema Filmi)

2017 – Seni Kimler Aldı (Sinan)

2014 – Kurt Seyit ve Şura

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