Destan Batuga kim? Destan oyuncuları: Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli? Edip Tepeli'nin rol aldığı diziler ve filmler
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Atv'nin merakla takip edilen yapımlarından olan Destan, oyuncuları ve konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni yapımın senaryosu Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'a ait. Destan oyuncuları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Batuga karakteriyle Edip Tepeli oldu. Batuga ne demek? Destan Batuga kimdir, kaç yaşında? Destan Edip Tepeli kimdir? Edip Tepeli'nin rol aldığı diziler ve filmler... Edip Tepeli kaç yaşında, nereli? Batuga tarihte ve gerçekte var mı?
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Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahraman. Batuga karakterini canlandıran isim Edip Tepeli'dir.
Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahraman.
Dizideki olaylar ve kişiler tarihi olaylar göz önünde bulundurularak kurgulanmıştır. Batuga kurgu bir karakterdir. Batuga rolünü ise Edip Tepeli oynuyor.
Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Edip Tepeli, 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tepeli, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York´ta evlendi. Çiftinin kızları Müjgan Tepeli 2020 yılında dünyaya geldi.
Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi de alan Edip Tepeli, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisi ile yaşamış; Seni Kimler Aldı, Yıldızlar Şahidim, Yaşamayanlar, Hayati ve Diğerleri ve Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı gibi yapımlarda rol almıştır.
- 2019 – Sefirin Kızı (Kavruk Ömer)
- 2018 – Yaşamayanlar (Şişman)
- 2017 – Hayati ve Diğerleri (Üzeyir)
- 2017 – Yıldızlar Şahidim (Harun)
- 2017 – Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı (Sinema Filmi)
- 2017 – Seni Kimler Aldı (Sinan)
- 2014 – Kurt Seyit ve Şura