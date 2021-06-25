Desem Ki şiiri - Cahit Sıtkı Tarancı Desem Ki şiiri
Cahit Sıtkı Tarancı'in Desem Ki şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Desem Ki şiiri Cahit Sıtkı Tarancı tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Desem Ki şiiri Cahit Sıtkı Tarancı Desem Ki şiiri
Desem Ki şiiri Cahit Sıtkı Tarancı'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Desem Ki" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Cahit Sıtkı Tarancı Desem Ki şiiri
DESEM Kİ
Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır,
Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor,
Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini,
Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim,
Senden kopardım çiçeklerin en solmazını,
Toprakların en bereketlisini sende sürdüm,
Senden tattım yemişlerin cümlesini.
<
..........
..........