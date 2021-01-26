Derya Uludüz kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Prof. Dr. Derya Uludüz hayatı ve biyografisi!
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Derya Uludüz kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Prof. Dr. Derya Uludüz hayatı ve biyografisi!

26.01.2021 11:34 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:38
Derya Uludüz kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Prof. Dr. Derya Uludüz hayatı ve biyografisi!

Çocuk Nörolojisi, Başağrısı, Beyin damar hastalıkları alanlarında uzman olan Prof. Dr. Derya Uludüz'ün hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Derya Uludüz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ve branşı ne? Tüm bilgiler haberimizde.

Çağla İle Yeni Bir Gün programı konuğu Derya Uludüz kimdir, nereli kaç yaşında, branşı ne? Derya Uludüz'ün hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

PROF. DR. DERYA ULUDÜZ KİMDİR?

Derya Uludüz 6 Mayıs 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir. Çocuk Nörolojisi, Başağrısı, Beyin damar hastalıkları alanlarında uzmandır.

Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim üyesidir. Algoloji ve Beyin Damar Hastalıkları Bilim Dalı'nda çalışmaktadır. Çocuk nörolojisi, pediatrik ve erişkin başağrısı ve beyin damar hastalıkları polikliniklerinde aktif görev yapmaktadır.

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