Derya Tuna: Koronavirüsü atlattım
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Derya Tuna: Koronavirüsü atlattım

29.11.2020 10:23 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:26
Derya Tuna: Koronavirüsü atlattım

KARDEŞİMDEN KAPTIMDerya Tuna önceki gün Zekeriyaköy'de objektife takıldı.

KARDEŞİMDEN KAPTIM

Derya Tuna önceki gün Zekeriyaköy'de objektife takıldı. Bir marketten çıkarken görüntülenen Tuna, fotoğraflarını çeken muhabirlerle sohbet etti.

Koronavirüse yakalandığını açıklayan Derya Tuna, hastalığı kardeşinden kaptığını söyledi:

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İLAÇ KULLANMADIM

"Koronayı atlattım. Kimseye duyurmadım. Herkes yazıyor, ben yazsam ne olacak? 25 gün evde oturdum. Kendimi iyice izole ettim. İlaç kullanmadım, çok şükür hafif atlattım. Önce kardeşim virüse yakalanmıştı, bana ondan bulaştı."

Arazi aracıyla alışverişte

Derya Tuna, alışverişe Toyota'nın Hilux modeli pick-up aracıyla çıktı.

Kaynak: Hürriyet

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