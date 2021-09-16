Derya Şensoy'dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı - Haberler Magazin
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Derya Şensoy'dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Derya Şensoy'dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı

Usta tiyatrocunun yaşamını yitirdiğini "Canım babacığım uçtu göklere" mesajı ile duyuran küçük kızı Derya Şensoy, önceki gün babasıyla yer aldığı bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Usta tiyatrocunun yaşamını yitirdiğini "Canım babacığım uçtu göklere" mesajı ile duyuran küçük kızı Derya Şensoy, önceki gün babasıyla yer aldığı bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Derya Şensoy, yaptığı paylaşımda babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını yayınladı. Şensoy fotoğrafın altına "Gönlümüz bir buluttur duygular alçak uçar, işte gökyüzündeyiz..." notunu düştü.

Hürriyet - Magazin Haberleri
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Haber: Derya Şensoy'dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı - Haberler Magazin
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