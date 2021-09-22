Ekonomist ve Capital'in 2019'da yaptığı "Türkiye'nin En Güçlü 50 kadın CEO'su" sıralamasında ilk 10'da yer alan Derya Matraş, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen kişiler arasında yer almaktadır. Vatandaşlar Matraş ile ilgili en çok "Derya Matraş kimdir? Derya Matraş kaç yaşında, aslen nerelidir? Derya Matraş evli mi?" gibi soruların cevaplarını aratmakta. Derya Matraş ile ilgili bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

DERYA MATRAŞ KİMDİR?

Aralık 2015 yılından beri sosyal medya devi Facebook'ta Türkiye Ülke Direktörü olarak çalışan Derya Matraş, şirket bünyesindeki, Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren ajans ve markaların Instagram, Facebook ve diğer ilgili şirket ürünlerini en iyi biçimde kullanmalarına yardım etmek için çalışan ekibin lideri olarak faaliyetlerini sürdürüyordu.

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Derya Matraş, Columbia Business School'da MBA derecesini bitirdi. Bundan önce McKinsey & Company gibi uluslararası şirketlerde görev alan Derya Matraş, Facebook'a girmeden evvel Doğan Holding'de eğlence, perakende ve eğitim grubundan sorumlu başkan yardımcısı olarak çalıştı.

Ekonomist ve Capital'in 2019'da yaptığı 'Türkiye'nin En Güçlü 50 Kadın CEO'su' sıralamasında ilk 10'da ve Fortune Türkiye'nin '40 Yaş Altı 40' listesinde yer alan Derya Matraş, aynı anda TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyeliği ile Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Kaliforniya Başkanlığı da yapıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

DERYA MARTAŞ EVLİ Mİ?

Derya Matraş, evlidir. Kuzey ve Mira adında iki çocuğu bulunmaktadır.

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