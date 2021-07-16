Derya Bedavacı, kırık parmakla Bodrum'da sahne aldı

Güçlü sesiyle adından sıkça söz ettiren şarkıcı Derya Bedavacı, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki Mücver Restaurant'da sahne aldı. Parmağının kırık olmasına rağmen sahneye çıkan Derya Bedavacı'yı çok sayıda ünlü isim dinledi. İşte detaylar...

Sevenlerinin karşısına yandan yırtmaçlı mavi bir elbise ile çıkan Bedavacı, güzelliği ve zarafeti ile göz kamaştırdı.

Sahneye kırık parmak ile çıkan güzel şarkıcı, "Küçük bir kaza geçirdim, baş parmağımı arabanın kapısına sıkıştırdım. Baş parmağımdaki demiri sakın aksesuar falan sanmayın" dedi.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan başarılı şarkıcıyı, dinlemeye gelenler arasında Hande Demir, Sitare Kalyoncuoğlu, Bige Çalışkan, Ali Tandoğan ve Onur-Tuğba Yükçü gibi ünlü isimlerde vardı. İşte o kareler...

BİGE ÇALIŞKAN

HANDE DEMİR

SİTARE KALYONCUOĞLU

ALİ TANDOĞAN VE ONUR-TUĞBA YÜKÇÜ

Kaynak: Snob Magazin