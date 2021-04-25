Derya Alabora kimdir? Derya Alabora kaç yaşında, aslen nereli?
Derya Harupçu ya da bilinen adıyla Derya Alabora, birçok dizi ve filmde seyirci karşısına çıktı. Derya Alabora kimdir? Derya Alabora kaç yaşında, aslen nereli?
Derya Harupçu ya da bilinen adıyla Derya Alabora, birçok dizi ve filmde seyirci karşısına çıktı. Derya Alabora kimdir? Derya Alabora kaç yaşında, aslen nereli?
DERYA ALABORA KİMDİR?
Derya Harupçu ya da bilinen adıyla Derya Alabora (19 Ağustos 1959[2], İstanbul), Türk oyuncudur. Özellikle Masumiyet filmi, farklı tiyatro gruplarıyla yaptığı tiyatro çalışmaları ve Şaşıfelek Çıkmazı dizisiyle tanınır. Opera sanatçısı Nazım Harupçu ile ilkokul öğretmeni Türkan Harupçu'nun tek çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. "Alabora" soyadını "ikinci annem" diye adlandırdığı teyzesinin soyadından almıştır.
DERYA ALABORA DİZİ VE FİLMLERİ
Bir Kırık Bebek (Yön. Nisan Akman, 1987) - Aysel (Derya Yücel adıyla.)
Dönersen Islık Çal (Yön. Orhan Oğuz, 1993)
İz (Yön. Yeşim Ustaoğlu, 1994)
Yengeç Sepeti (Yön. Yavuz Özkan, 1995)
80. Adım (Yön. Tomris Giritlioğlu, 1996) - Aslı
Şaşıfelek Çıkmazı (Yön. Mahinur Ergun 1996-1998, Çağan Irmak 2001) (TV) - Aysel
Masumiyet (Yön. Zeki Demirkubuz, 1997) - Uğur
Bana Old and Wise'ı Çal (Yön. Çağan Irmak, 1998) - Eda
Salkım Hanımın Taneleri (Yön. Tomris Giritlioğlu, 1999) - Nimet
Renkli Dünyalar (Yön. Ünal Küpeli, 1999) (TV)
Aşk Meydan Savaşı (Yön. Ömür Atay 2002, Yalçın Yelence 2003) (TV) - Mine
Simbiyotik (Yön. Harun Özakıncı, 2004) (Gösterime girmedi.)
Aşk Her Yaşta (Yön. Raşit Çelikezer, 2005) (TV) - Canan
Adem'in Trenleri (Yön. Barış Pirhasan, 2007) - Şükran
Pandora'nın Kutusu (Yön. Yeşim Ustaoğlu, 2008) - Nesrin
Es-Es (2009) - Selmin
Karanlıktakiler (2009) - Umay
Ezber (Kısa Film) - (Yön. Tolga Öztorun, 2009)
Ayrılık (film) - 2010
Küçük Hanımefendi (2011-2012) - Fehime
Çıplak Gerçek (2012) - Hazal'ın Annesi
A Most Wanted Man (İnsan Avı) - (Yön. Anton Corbijn, 2014) - Leyla Oktay
Deliha (2014) - Aysel
İstanbul Sokakları (2016)
Deliha 2 (2018) (Aysel)
İyi Günde Kötü Günde (2020) - Meral
Acans (2021) - Nilgün